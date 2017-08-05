Köpeklerin ayakkabılarla sorunu ne

Köpekler ayakkabı, terlik gibi yumuşak eşyaları ısırmaya, parçalamaya bayılırlar. Sebebi ise köpek sahipleri arasında "diş kaşıntısı" olarak bilinir. Oysa bunun temelinde köpeklerin doğal ortamındaki atalarına kadar dayanan bir sebep yatıyor: Çevredeki eşyaları tanıma..

ATALARINDAN KALAN BİR DAVRANIŞ

Köpekler büyüme evresindeyken, etraflarında bulunan her şeyi tanımak isterler. Hayatta kalabilmeleri için yeteri kadar bilgiye ihtiyaçları vardır. Evcil köpekler, atalarına göre çok daha güvenli birer hayat sürüyor olsalar da, atalardan gelen birçok özellik ve alışkanlıkları hala taşımaktadırlar.

DİŞ KAŞINTISI

Büyümekte olan yavruların dişlerinin çıkması ve yenilenmesi, aynı bebeklerde olduğu gibi kaşıntıya sebep olur. Evcil köpekler, sahipleri tarafından nispeten yumuşak gıdalarla beslenmektedir. Bu gıdalar, kaşıntıyı gidermez.

Köpekler de, kaşıntıyı gidermek için daha uygun nesneler ararlar. En kolay ulaşabilen ve cazip olanlar da ayakkabı/terlik grubudur.

ÇALDIĞI AYAKKABIYI KENDİSİNE BIRAKILMIŞ BİR HEDİYE OLARAK GÖRÜR

Gelişme döneminde iyi beslenmeleri gerektiğini, doğal yaşamda da sürünün büyük üyeleri bilir. Bu nedenle, sürünün büyük köpekleri, gelişim dönemindeki bu yavrular için, etrafa et parçaları bırakırlar.

Evimizdeki köpeğimiz, yerde bulduğu bir terliği, kapı kenarında duran bir ayakkabıyı, sürüsünün yetişkin üyeleri tarafından kendisine bırakılmış bir hediye olarak görebilir. Bu hediyeyi memnuniyetle kabul ederek çiğnemeye başlar.

AZARLANDIĞINDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAR

Bu davranışı karşısında, sahibi (sürüsünün yetişkin üyesi) tarafından azarlandığında, köpeğin aklı karışır ve hayal kırıklığına uğrar. Köpekler, bizlerin sosyal yaşamına ayak uydurmak için gerçekten çaba sarfetmektedirler. Bizleri anlayabilmek ve kurallarımızı öğrenebilmek için çırpınırlar. Onların bu uyum çabasını desteklemek ve pozitif bir biçimde yardım etmek, biz köpek sahiplerinin görevidir.

