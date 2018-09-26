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Köpeklerini görme isteğine mahkemeden ret

İzmir'de boşanma davası nedeniyle evden uzaklaşma cezası verilen kişinin, eşinin yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini belirli günlerde görebilmek için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi.

AA | 26.09.2018 - 18:57..
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Eşinin yanında bulunan köpeklerini görmek için Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran M.U'nun talebini mahkeme heyeti karara bağladı.

Mahkeme heyeti, başvurulan talep doğrultusunda yürürlükte bulunan yasal mevzuatta herhangi bir düzenlemenin mevcut olmadığını, talep edilen aleyhine 6284 sayılı yasa uyarınca koruma tedbiri uygulandığını dikkate alarak talebin reddine karar verildiğini açıkladı.

"İTİRAZDA BULUNDUK"

M.U'nun avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, yaptığı açıklamada, karara itiraz ettiklerini söyledi. Polat "Kararın değişmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunduk." dedi.

Boşanma davası nedeniyle evden uzaklaştırılan M.U, bu süreçte eşinin yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini belirli günlerde görmek için 12 Eylül 2018'de Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Köpeklerini görme isteğine mahkemeden ret

Köpeklerini görme isteğine mahkemeden ret

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