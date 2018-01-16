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Köpekten kaçan kedi denize atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kurtulmak isterken denize atlayan kediyi vatandaşlar kurtardı.

İHA | 16.01.2018 - 04:05..
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Bitez limanında karşı karşıya gelen köpek ve kedi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca iskeleye kadar devam etti. Köpek tarafından iskelede sıkıştırılan kedi çareyi denize atlamakta buldu.

Köpekten kaçan kedi denize atladı

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kedini Ege'nin soğuk sularına atan kedi denizde çırpınmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar kediyi denizden çıkarmak için uzun süre uğraştı. İskelenin altına giren kedi için seferber olan vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kediyi denizden çıkardı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kedi ise hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştı.

Köpekten kaçan kedi denize atladı

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