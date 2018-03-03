Köpekten kaçarken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü

Beyoğlu'nda, saat 23:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi'nde, evine gitmek isteyen Duyan Akbay’ı sokakta bulunan bir köpek kovalamaya başladı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Peşine takılan köpeklerden kaçmaya çalışan Akbay, apartmanın bahçesinin korkuluklarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ne olup bittiğini anlamayan Duran Akbay düştüğü yerde acı içinde kıvranmaya başladı.

Akbay’ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri apartmana giremeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YARDIMINA KOŞTU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duran Akbay itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sedyeye konularak düştüğü yerden çıkartıldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Akbay’ın hayati tehlikesinin olmadığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.