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Köprü ve otoyol gelirleri 2 ayda 271 milyon lirayı aştı

Türkiye'de bu yılın iki ayında köprü ve otoyollardan geçen 103 milyon 3 bin 976 araçtan, 271 milyon 708 bin 32 lira gelir geldi.

AA | 26.03.2018 - 16:09..
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Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, şubatta köprü ve otoyollardan 49 milyon 671 bin 259 araç kullandı. Bu araçlardan 130 milyon 495 bin 986 lira gelir sağlandı.

Köprü ve otoyol gelirleri 2 ayda 271 milyon lirayı aştı

OTOYOLLARDAN 2 AYDA 190 MİLYON LİRA

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın iki ayında geçen 49 milyon 187 bin 277 araçtan, 80 milyon 930 bin 227 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 53 milyon 816 bin 699 taşıttan da 190 milyon 777 bin 805 lira gelir elde edildi.

Böylece yılın 2 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir 271 milyon 708 bin 32 lira oldu.

Köprü ve otoyol gelirleri 2 ayda 271 milyon lirayı aştı

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