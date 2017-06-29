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Köprüde halay çeken işçiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görevlendirilen işçiler, çalışmalara halay arası verdi. O anlar, trafikteki sürücüleri kızdırdı.

29.06.2017 - 08:28
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Köprüde halay çeken işçiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle köprüyü kullanmak isteyen vatandaşlar yoğun bir trafikle karşı karşıya kalıyor.

HALAY MOLASI

Çalışmaları yürüten işçiler ise zaman zaman işe ara vererek eğlenmeyi tercih ediyor. Köprüden geçen bir araçtan çekilen görüntülerde, işçilerin halay çektiği görülüyor.

Köprüde halay çeken işçiler

Köprüde halay çeken işçiler İZLE

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPALI

Köprüde 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapılacak çalışmalar kapsamında, Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı, karşı yönden alınan ek şerit ile 2'şer gidiş ve geliş olacak şekilde düzenlendi.

31 AĞUSTOS'TA BİTECEK

Köprüdeki bakım onarım çalışmalarının 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat çalışılarak 31 Ağustos'ta tamamlanacağı öğrenildi.

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