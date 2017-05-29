taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.842
USD
3,5766
EURO
4,0014
ALTIN
145,69
PETR
52,1700

Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde asılı olan Fenerbahçe bayrağını kestiği belirlenen kişilerden 4'ü yakalandı.

29.05.2017 - 15:30
  1. Haberler
  2. Spor

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada dün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde asılı olan Fenerbahçe bayrağını keserek küfürlü tezahüratta bulunduğu belirlenen kişilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi.

Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını yaktılar VİDEO

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gelmesiyle birlikte köprüde her iki takım bayraklarının da yer alması kararlaştırılmıştı. Ancak bir grup taraftar taşkınlık yarattı.

Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı

M.C.E, G.D, Ö.Ş. ve B.C.'ye "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı kaydedilirken şüphelilerin tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada olaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Köprüde Fenerbahçe bayrağı yakıldı haberi

Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı

Köprüdeki Fenerbahçe bayrağını kesenler yakalandı

İlginizi Çekebilir
Oğuzhan'dan ayrılık sinyali
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpte hedeflerine ulaştığını, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.
Mehmet Demirkol: Beşiktaş'ın 20. şampiyonluğu bu
Mehmet Demirkol, 1959'dan önce kazanılan şampiyonlukların da sayılması gerektiğini söyledi.
Demba Ba şampiyonluk sonrası Sultanahmet'e gitti
Beşiktaş'ın Senegalli yıldızı Demba Ba, şampiyonluk sonrası Sultan Ahmet Camii'ne şükür namazı kılmaya gitti.
Emniyet amiri taraftara 3'lü çektirdi - İZLE
Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü, şampiyonluğu kutlayan taraftarlara 3'lü çektirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

202
300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

142
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

178
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

110
Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

288
Sınırda yakalanan teröristin son hali

Sınırda yakalanan teröristin son hali

352
Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

160
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM