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Köprüdeki intihar teşebbüsünü Yıldırım önledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı o sırada olay yerinden geçen Başbakan Binali Yıldırım önledi.

İHA | 08.07.2018 - 09:38..
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün akşam saatlerinde intihar girişimine sahne oldu. O sırada Tuzla’daki konutundan çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Yakası’na geçiyordu.

ELİNİ TUTUP MAKAM ARACINA GÖTÜRDÜ

İntihar olayını gören Başbakan, konvoyunu durdurarak köprüden atlamaya teşebbüs eden vatandaşın yanına gitti. Karşısında Başbakan Yıldırım’ı gören T.T isimli vatandaş, intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalıştı ve su içirdi. “Hadi gel beraber gidelim” diyerek elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürdü ve yanına oturttu.

Köprüdeki intihar teşebbüsünü Yıldırım önledi

Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

Makam aracında başlayan sohbet, düğünün gerçekleştiği salonda da devam etti.

"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEYİ AKLINA GETİRME"

Başbakan Yıldırım, “Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah’a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak’tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma” dedi.

Köprüdeki intihar teşebbüsünü Yıldırım önledi

Ticari taksi ile gelen T.T’nin köprünün ortasında araçtan atladığı ve göğsünden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahale Başbakanlık doktorları tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın intihardan vazgeçirdiği 40 yaşındaki T.T’nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği iddia edildi.

Köprüdeki intihar teşebbüsünü Yıldırım önledi

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