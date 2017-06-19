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Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti

Köprüdeki tadilat nedeniyle zaten yoğun olan trafiği etkilememek için Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir yol kullandı.

19.06.2017 - 13:41
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan evinden havalimanına geçerken ilk kez, Avrasya Tüneli ve devamında Sahil Kennedy Caddesini kullandı.

Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti

AVRASYA TÜNELİ'NE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanına geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devamında E-5'i kullanıyordu. Köprüdeki tadilat nedeniyle zaten yoğun olan trafiği etkilememek için Erdoğan farklı bir yol kullandı.

Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti

Kısıklı'daki konutundan saat 12:30 sularında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Acıbadem yönüne dönerek Avrasya Tüneli yoluna girdi. Tüneli geçen konvoy Sahil Kennedy Caddesini takibine Havalimanına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler TC- Ana uçağı ile Ankara'ya hareket etti.

AVRASYA'YI 3. KEZ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya tünelinin açılışını gerçekleştirdikten sonra İstanbul içindeki iki farklı programına Avrasya Tünelini kullanarak geçmişti. Bugün 3. kez Avrasya tünelini kullanan Erdoğan, Havalimanına gitmek için ilk kez tüneli tercih etti. Erdoğan Cumartesi günü de Kısıklı'dan Tarabya'ya geçerken yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmıştı.

Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti

Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti

Köprüdeki tadilat güzergah değiştirtti

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