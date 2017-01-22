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Köprüden atlayan kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç ile gelen 36 yaşındaki Hüseyin İzbul köprüden atladı.

22.01.2017 - 12:50
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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabah saatlerinde aracı ile gelen Hüseyin İzbul (36) aracından inip köprünün demir korkuluklarına çıkarak aşağıya atladı. O sırada aracı ile köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Köprüden atlayan kişi hayatını kaybetti

ARACIYLA GELDİ, KÖPRÜDEN ATLADI

Boğazda kısa süreli arama sonucu Hüseyin İzbul, GEDDAD ekipleri tarafından sudan çıkartılıp bota alındı. Bot, Ortaköy İskelesi'ne yanaştıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi bot içerisinde yaptı.

O sırada Ortaköy İskelesinde olan vatandaşlar yetkililerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin İzbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Köprüden atlayan kişi hayatını kaybetti

Köprüden atlayan kişi hayatını kaybetti

Köprüden atlayan kişi hayatını kaybetti

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