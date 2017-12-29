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Köprü'den geçerken koltuğu boş bırakan sürücü yakalandı

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken aracının hızını sabitleyip koltuğu boş bırakan 23 yaşındaki sürücü Y.A.İ gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA | 29.12.2017 - 21:04..
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akan trafikte ilerlediği sırada hız sabitleyicini ayarlayan Y.A.İ. (23), şoför mahallini terk ederek yan koltuğa geçti.

Trafikte bir süre otomobilin sürücüsüz bir şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı. Kendi canını ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte ilerleyen sürücü, bu tehlikeli anlara cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medyada paylaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından polis ekipleri tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri, Y.A.İ.’yi yakalayıp gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü önce Çengelköy Polis Merkezine ardından da adliyeye sevk edildi.

Hızı sabitleyip yan koltuğa geçen sürücü VİDEO

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