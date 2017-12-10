Köprüden kaçak geçen hem ceza yiyecek hem geri dönecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bir gazetecinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçen kamyon ve otobüslere yönelik sorusu üzerine, gece geç saatlerde yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerini uyardıklarını belirterek "İstanbul Valiliği ile konuştuk. Buradan kaçak geçenler köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürülecek. Hem ceza yiyecekler hem de geri gidecekler." diye konuştu.



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Sürücülerin kurallara uymasının önemli olduğunu hatırlatan Arslan, "Sürücüler gelen cezalarla mağdur olmasınlar. Hem ceza yiyecekler hem de mağduriyet yaşanacak. Bir kural konulmuşsa herkes lütfen uysun, kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAÇAK GEÇEN YABANCI ARAÇLARA GÜMRÜK YAPTIRIMI

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçen yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek üzere olduklarını söyleyen Arslan, şunları söyledi: "Yabancı araçlarla ilgili sistemi kuruyoruz. Yabancı araçlar eğer kaçak geçiş yaparsa gümrük kapısından çıkamayacaklar. Cezasını ödeyip çıkacaklar. Gümrük girişinde araçlar kart alabiliyor ancak 'nasıl olsa ben bir daha buradan geçmem' deyip gidiyor. Ama kurduğumuz sistemle hangi aracın kaçak geçtiğini göreceğiz. Orada işlem yapılacak. Hedefimiz yeni yıla kalmadan bu işlemi bitirmek. Kapı çıkışlarını Gümrük Bakanlığı takip edecek ancak biz bilgi vereceğiz."

Halkalı-Gebze arasında yapımı devam etmekte olan banliyö hattı ile ilgili bilgi veren Bakan Arslan, Marmaray ile banliyö hatlarının ayrı olmadığını belirtti ve Halkalı’dan Gebze’ye kadar kesintisiz tek sistem olacağını vurguladı. Halkalı’dan kalkan bir trenin Marmaray metro araçlarıyla bağlantılı hareket ettiğinin altını çizen Arslan, "Bu üç ayrı proje gibi anlaşılmamalı. Yapıları farklı, Marmaray deniz altında ancak banliyöler metro standardında olacak. Bunlar Marmaray’a bağlanacak. Gebze’den kalkan bir tren Halkalı’ya kadar kesintisiz gidecek. Bu 2018 Aralık ayında açılacak ve tam 77 kilometre giden bir araçtan bahsetmekteyiz." şeklinde konuştu.

"HAVALİMANINA İLK METRO HATTINI 2019'DA AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Yeni Havalimanı bağlantı yolları hakkında da bilgi veren Arslan şunları söyledi:

"Pendik-Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı metro inşaat çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattı çalışmaları da sürmekte. Ayrıca Yeni Havalimanı-Halkalı,yani Marmaray hattı bağlantılı olan metro sistemini de yakında ihale edeceğiz. Yeni Havalimanına tüm taşıma senaryolarını çalışıyoruz. Üçüncü köprü bağlantısı bitti. Odayeri’nden D-20 dediğimiz Çatalca’ya bağlanacak yol bu sene sonunda tamamlanıyor.

Kınalı bağlantısı da havalimanıyla birlikte bitecek. Biz şehrin muhtelif yerleri olmak üzere 4 ya da 5 noktadan havalimanına karayolu bağlantısı yapmaktayız. Metro ondan biraz daha sonra bitecek ancak havalimanına araç ve toplu taşıma bağlantı yollarını bitiriyoruz. Havalimanına ilk metro hattını 2019’da açmayı planlıyoruz. Atatürk Havalimanı’na 60 milyon yolcu taşıyoruz. Oraya iki yol bağlantısı var, E-5 ve sahil yolu. Yeni Havalimanı’na ise 5 yol bağlantımız olacak. Korkulacak bir durum yok. Toplu taşıma servisleri de hızla devreye alınacak."

"AVRASYA TÜNELİ'NDEN GEÇİŞ 20 BİNDEN 49 BİNE ÇIKTI"

Avrasya Tüneli’nin birinci yılını doldurmak üzere olduğunu belirten Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Avrasya’dan şu anda günlük ortalama araç geçişi 49 bin seviyelerinde. Geçen yıl 20 bin ile başlamıştık ancak yıl başına kadar ücretsiz taşıma yapmıştık. Şu anda 48 bini geçtik." değerlendirmesini yaptı.

Yeni Havalimanı için Türk Hava Yolları’nın (THY) “Önce başka havayolları taşınsın” talebini değerlendiren Arslan, "Önce diğerleri gelsin, sonra biz gidelim olmaz. Milli bayrak taşıyıcımızı nasıl biz her zaman öncelikliyor isek Yeni Havalimanı’nın hizmete girmesinde ve başarılı hizmet vermesinde aynı şekilde onlar da hizmet edecek. Milli bayrak taşıyıcısı olmak bunu gerektirir. Havalimanı 29 Ekim’de hizmete açılacak. Kalan 11 ayda herkes gecesini gündüzüne katıyor. Buna THY de dahil." diyerek sözlerini tamamladı.