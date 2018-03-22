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Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı

Bakırköy'de köprüden geçemeyen bir kamyon sol lastiklerinin üstünde kaldı. Sürücünün havada duran kamyonun altına girmesi ise dikkat çekti.

DHA | 22.03.2018 - 15:33..
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Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevkisi Florya istikametinde meydana gelen kazada, Adem Çoban'ın kullandığı 78 YB 906 plakalı kamyon Yeşilyurt Mevki'nde bulunan bir köprüye takıldı.

KAMYON SIKIŞTI

Köprü altından sıkışan kamyon sol lastiklerinin üstüne yükselerek askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. İBB'ye ait vinç aracı kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı.

Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı

YOLDAN ÇEKİLDİ

Çalışmalar sırasında görevlilerin ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden kamyon altına girip halat bağlaması dikkat çekti. Çalışmalar boyuna duran trafik, kamyonun yoldan çekilmesiyle normal akışına döndü.

Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı



Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı



Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı



Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı

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