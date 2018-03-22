Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı

Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevkisi Florya istikametinde meydana gelen kazada, Adem Çoban'ın kullandığı 78 YB 906 plakalı kamyon Yeşilyurt Mevki'nde bulunan bir köprüye takıldı.
KAMYON SIKIŞTI
Köprü altından sıkışan kamyon sol lastiklerinin üstüne yükselerek askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. İBB'ye ait vinç aracı kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı.
YOLDAN ÇEKİLDİ
Çalışmalar sırasında görevlilerin ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden kamyon altına girip halat bağlaması dikkat çekti. Çalışmalar boyuna duran trafik, kamyonun yoldan çekilmesiyle normal akışına döndü.