Köprüye sıkışan kamyon asılı kaldı

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

Kuzey Irak'ta 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, Berad köyünde YPG ve rejim milisleriyle girdiği mücadele sonrası kontrolü sağladı. YPG yandaşları ölen teröristleri topladı.

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Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

Zeytin Dalı Harekatı'yla TSK ve ÖSO'dan darbe yiyen YPG/PYD/PKK oluşumlarına bir tokat da Rusya'dan geldi. Moskova ilk kez YPG için terörist ifadesini kullandı.