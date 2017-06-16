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Kopyaladıkları kredi kartı başına 50 lira kazandılar

Antalya polisi restoran siparişlerini teslim ettikten sonra kredi kartlarını kopyalayıp bilgileri başkalarına satan kuryeleri yakaladı.

16.06.2017 - 16:04
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Antalya'da bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşterilerin kredi kartlarını kopyaladıkları öne sürülen İ.Ü. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

Kopyaladıkları kredi kartı başına 50 lira kazandılar

Restoranlarda motokurye olarak çalıştığı belirlenen şüphelilerin, pos cihazlarına bir program yerleştirerek kopyaladıkları kredi kartlarının bilgilerini ABD'deki henüz belirlenemeyen kişilere gönderdiği, kopyaladıkları kredi kartı başına da 50 lira aldıkları iddia edildi.

SIRITIP 'OKEY' İŞARETİ YAPTI

Polisteki ifade alım işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri, kendisini görüntüleyen muhabirlere başparmağıyla 'okey' işareti yaptı.

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