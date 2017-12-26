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Kör çıban nedir

Kör çıban; yüzde, sırtta ve ensede oluşan, iyileşmesi zaman alan bir rahatsızlıktır.

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sf

Kör çıban, stafilokok adı verilen bakterinin kıl köklerinde başlattığı enfeksiyonun ilerlemesiyle oluşur.

EN FAZLA RASTLANAN RAHATSIZLIKLARDAN

Enfeksiyonun ilerlemesiyle şişlik ve kızarıklık meydana gelir. Cilt rahatsızlıkları arasında en fazla rastlanan hastalıklardandır.

İYİLEŞME SÜRECİNDE BİTKİLERDEN YARARLANILABİLİR

3-4 günde baş vermeyen çıbanların baş vermesi için bitkilerden yararlanabilir. Bunun yanı sıra kremlerden de yararlanılabilir.

Bölge tam olarak iyileşene kadar vücut direnci yüksek tutulmalı, bunun yanı sıra beslenemeye de özen gösterilmelidir.

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