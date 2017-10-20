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Koray Avcı İstiklal Caddesi'nde konser verdi

arkıcı Koray Avcı, önceki gün yıllarca şarkı söylediği İstiklal Caddesi’ne çıktı.

20.10.2017 - 11:46
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“Geldiğim yeri unutmadığımı göstermek istedim” diyen Koray Avcı'nın konseri, yoğun ilgi gördü.

Koray Avcı İstiklal Caddesi'nde konser verdi

Habertürk'ün haberine göre, şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan söyleyen Koray Avcı, “Yüzlerce konser verdim ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım” diye konuştu.

AYAKKABILARIN PARASINI ÇIKARDI

Ayağında 2 bin 750 TL değerindeki Philipp Plein markalı ayakkabılarla, geçmişte yaptığı gibi gitarının kılıfını yere sererek şarkılar söyleyen Koray Avcı, ayakkabılarının fiyatının biraz üstünde para topladı.

Koray Avcı İstiklal Caddesi'nde konser verdi

Şarkıcı kazandığı yaklaşık 3 bin TL’yi Lösev’e bağışlayacağını açıkladı.

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