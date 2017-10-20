Koray Avcı İstiklal Caddesi'nde konser verdi

“Geldiğim yeri unutmadığımı göstermek istedim” diyen Koray Avcı'nın konseri, yoğun ilgi gördü.

Habertürk'ün haberine göre, şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan söyleyen Koray Avcı, “Yüzlerce konser verdim ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım” diye konuştu.

AYAKKABILARIN PARASINI ÇIKARDI

Ayağında 2 bin 750 TL değerindeki Philipp Plein markalı ayakkabılarla, geçmişte yaptığı gibi gitarının kılıfını yere sererek şarkılar söyleyen Koray Avcı, ayakkabılarının fiyatının biraz üstünde para topladı.

Şarkıcı kazandığı yaklaşık 3 bin TL’yi Lösev’e bağışlayacağını açıkladı.