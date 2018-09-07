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Koray Avcı'yı yağmur bile durduramadı

Son yıllara damgasını vuran Koray Avcı, kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava Konserini Poll Production organizasyonuyla, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 17:11..
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Kendi şarkılarının yanı sıra Türk Müziği’nin unutulmaz eserlerini de seslendiren Koray Avcı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Koray Avcı, seyirciyi adeta mest etti.

YAĞMURA RAĞMEN KONSERİ UZATTI

İlk Harbiye konserinde Açık Hava’yı hınca hınç dolduran sanatçı, şarkılarını yağmur altında binlerce seveni ile beraber seslendirdi. Yağan şiddetli yağmura rağmen, seyircinin isteği ve ısrarı üzerine Koray Avcı, konserini yarım saat daha uzattı.

Koray Avcı'yı yağmur bile durduramadı

HARBİYE'DE 5 BİN KİŞİLİK PARTİ

İlk yarının bitimine doğru ‘Hep şarkı mı söyleyeceğiz’ diyerek Machine Launchpad’in başına geçen Koray Avcı, dinleyicilere dünya müziğinden örnekler çaldı ve Açık Hava’yı bir anda 5 bin kişilik bir parti alanına dönüştürdü.

Performansın sonunda ise, sahnesine başarılı rapçi Summer Cem’i davet etti. Ünlü rapçi dünya listelerinde üst sıralarda yer alan şarkısı ‘Tamam Tamam’ı seslendirdi ve başarılı rapçiye tüm dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Koray Avcı'yı yağmur bile durduramadı

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koray Avcı, "Bu zamana kadar söylediğim şarkıların tamamı burası! Çünkü burada ciddi bir ruh var ve ben o ruhu yaşıyorum. Bütün sanatçıların, usta isimlerin konser verdiği bu mekanda onların ruhunu taşıyıp burada konser yapacağım. Çok heyecanlıyım, hatta ilk kez kendimi bu kadar heyecanlı hissediyorum. 2-3 gün önce 60 bin kişiye konser verdim, bu kadar heyecanlanmadım. Hep aynı heyecan var ama bu başka bir şey. Ellerim titriyor, gözlerim dolu dolu… Çok istiyordum burada sahne almayı ama bunun için bir çalışmayapmamıştım. Doğru zaman çok önemliydi." diye konuştu.

Koray Avcı'yı yağmur bile durduramadı

ÇOCUKLARI DA UNUTMADI

Çocuklara karşı hassasiyeti ile bilinen Koray Avcı, bu konserinde de çocukları unutmadı.

Koray Avcı, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nden gelen çocukları sahnesinde ağırladı. Çocuklar, Koray Avcı’ya çiçek takdim ederek sanatçıyı Mardin’e davet ettiler.

Koray Avcı'yı yağmur bile durduramadı

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