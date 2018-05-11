Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı rakip olan Meral Akşener ile Koray Aydın, kurultay sürecinde birbirlerine yönelik ağır suçlamalarda bulunuyordu.

FETÖ'NÜN AKŞENER'E DESTEĞİ KESİNDİR

Koray Aydın, katıldığı canlı yayında Meral Akşener'in FETÖ'cüler tarafından açık bir şekilde desteklendiğini ifade etmişti.

Aydın, "Bütün illerde cemaat mensuplarının onun mitinglerine organizasyon yapması, Meral hanımın üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Destek olduğu kesindir" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından İyi Parti çatısı altında bir araya gelen Koray Aydın ile Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı.

KENDİ SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU...

Bu süreçte Akşener'i mağdur olarak göstermek isteyen Koray Aydın, Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda temeli olmayan iddialarda bulundu.

Seçimlere 15 gün kala Adil Öksüz'ün yakalanacağını ifade eden Aydın, FETÖ imamı üzerinden Akşener'e iftira atılacağını iddia etti.

ARŞİV UNUTMAZ

Koray Aydın: FETÖ'cüler Meral Akşener'e destek veriyor VİDEO