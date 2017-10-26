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Kordiseps mantarı nedir

Kordiseps mantarları, sporları böceklerin beynini ele geçirerek büyür.

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Kordiseps mantarı sporları,  karınca gibi küçük hayvanların beynine ve diğer iç organlarına yerleşir.

BEYNİNİ ELE GEÇİRİR

Örneğin bir vernik karıncasına yerleşen Kordiseps mantarı sporu, bir süre sonra vernik karıncalarında endişe verici belirtilerin oluşmasına neden olur.

Karıncanın zehirlenen beyni bir nevi mantar sporlarının kontrolü altındadır ve mantar sporları karıncayı isteği doğrultusunda yönlendirir.

DİĞER KARINCALARIN FARK ETMESİYLE KOLONİDEN UZAKLAŞTIRILIR

Yön duygusunu kaybeden karınca çenesini bir sapa geçirir ve işçi karıncalar tarafından fark edilen bu sporlanmış karıncalar derhal koloniden uzaklaştırılır. Çünkü karınca üzerinde yetişecek kordiseps mantarı sporları, tüm koloniyi yok edebilir.

Kordiseps mantarı nedir

BEYNİNDEN ÇIKAR

Resimde görüldüğü gibi bir süre sonra karınca üzerinde bu mucizevi mantar büyümeye başlar.

Kordiseps mantarının baş kısmı, karıncanın beyninden çıkmaya başlar ve büyümesi üç hafta sürebilir.

OLGUNLAŞTIĞINDA YENİ SPORLAR ÜRER

Mantar olgunlaştığında uçlarından ölümcül sporlar etrafa dağılarak diğer böcekler ve karıncalar için ciddi tehdit oluşturur.

Bu katil mantarın tek kurbanı karıncalar değildir. Kordiseps mantarının binlerce farklı türü vardır. Şaşırtıcı derecede her biri farklı bir böcek üzerinde uzmanlaşmıştır.

Kordiseps mantarı nedir

ÇİN'DE BULUNUR

Bu canlı sadece Çin’in Yunnan, Sçuan, Thiskhai ve Tibet gibi eyaletlerinde, 3500 metre yükseklikteki dağlık bölgelerde yaşamaktadır.

Kış’ın toprak altında üzeri tüylerle kaplı bir koza biçiminde yaşayan bu canlının, yaz mevsiminde ise tüylerinin bir bölümü kök, bir bölümü de toprak üstüne çıkarak bir sürgün şeklini almaktadır.

KELEBEK KURTÇUĞU ÜZERİNDE YAŞAR

Bu aşamada Kordiseps’in mantar sporları oluşmaya başlar. Bu spor, kelebek kurtçuğu üzerinde asalak olarak yaşar. Bu parazite tepki vermeye başlayan kurtçuk, toprak altına iner.

Bir nevi bu parazit, kurtçuğun beynini ele geçirmiştir. Parazit ise kışın bakteriye dönüşmektedir. Bakteri, kurtçuğun iç organlarını yer ve yok eder. Fakat kurtçuğun saydam olan dış tabakası olduğu gibi kalır. Bu süreçte belirleyici rol oynayan durum, kordiseps larvasının yaşam biçimidir.

Kordiseps mantarı nedir

Larva, (kordiseps kurtçuğu), iki yıl süren toprak altı yaşamı süresinde yüksek dağ ağaç ve bitkilerinin kökleriyle beslenerek yaşamını sürdürür. Kordiseps larvası; bu ağır açlık, oksijensizlik ve soğuk ortamına rağmen yaşama yeteneği kazanmıştır.

Bu canlı, olağanüstü doğal bir antibiyotik halini almaktadır ve bir çok hastalığa iyi gelen ilaç olarak kullanılır..

Kordiseps mantarı nedir

İLAÇ HALİNE GETİRİLİR

Kordiseps mantarlarının; astım, prostat, damar sertliği, bronşit, zatürre, tüberküloz,sarılık, böbrek ve idrar yolları iltihapları, enfarktüs, siroz ve diğer karaciğer sorunlarına karşı oldukça faydalı sonuçlar verdiği iddia edilmektedir.

Kordiseps mantarı nedir

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