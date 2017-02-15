Kordon kanı geç bulununca gözlerini kaybetti

Nurcan ve Mustafa Gülcan çiftinin 5 yıl önce doğan çocukları Zeynep Gülcan'a, 'Hemofagositik Lenfohistiositoz' (HLH) teşhisi konuldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 1 yıllık tedavi sürecinin ardından iyileşen Zeynep'e, hastalığının bir süre sonra tekrar nüksetmesinin ardından ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

UYGUN KAN KARDEŞİNDEN ALINDI

Zeynep için sosyal medyada başlatılan bağış kampanyasına 100 bin kişiye yakın kişi katılarak yardım etmek istedi. Ancak Zeynep için uygun kan bulunamadı.



Bunun üzerine Nurcan Gülcan'ın geçen 7 Temmuz'da tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği 'Umut Eymen' adlı erkek bebeğinden alınan kordon kanı, 19 Eylül'de İstanbul'da özel bir hastanede ablası Zeynep'e nakledildi.

GÖZLERİNİ VE YÜRÜME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kardeşinden alınan kordon kanı ile yaşama tutunan Zeynep, uygun kan için uzun süre beklemesi nedeniyle görme yetisini kaybederken, yürüyemez duruma da geldi.



Mustafa Gülcan, çocuğunun tedavisi için işyerinden ayrıldığını söyleyen Mustafa Gülcan, "Zeynep ilik nakli olalı 6 ay oldu. Tedavisinin geç kalması nedeniyle yürüyemez hale geldi. Fizik tedavi görüyor umarım sağlığına kavuşur. Göz sinirlerinin hasar görmesi nedeniyle şu an görmüyor. İlik nakli için yaklaşık 3.5 yıl bir gecikme oldu, geç kalındı. Doktorlar gözleri konusunda bir tedavinin olmadığını söylüyorlar. Belki ilerleyen yıllarda göz sinirlerinin kendi kendisine iyileşebileceği söyleniyor" diye konuştu.