Kore Daegu Korosu Türkiye’de

Brahms, Haydn, Mendelssohn, Bach, Handel, Verdi, Beethoven, Fauré, Mozart ve geleneksel Kore müziğinden oluşan geniş repertuvarıyla dünyanın pek çok şehrinde konserler veren Daegu Korosu Türkiye’de ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında sahne alıyor.

Adını Kore’nin 4. büyük metropolitan şehri olan Daegu’dan alan Kore Daegu Korosu 50 sanatçıdan oluşuyor. Koro 31 Ocak 2018 Çarşamba akşamı, saat 20.00’de, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Ücretsiz olan konsere özellikle Kore hayranı gençlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

KORE-TÜRKİYE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN TARİHİ

1950 yılında Türk askeri Güney Kore’nin imdadına koşar. Savaş bitiminde o topraklarda 721 şehit bırakır. Kore halkı gül ve çamların arasına yaptığı Türk şehitliğine “Kahramanlar” adını verir.

1997 yılında Türkiye büyük bir depremle sarsılır. Koreliler hükümetlerinin yaptığı yardımı yetersiz bulur, halk kendi içinde kampanyalar düzenler ve Kore Türkiye’ye rekor yardımda bulunur. 2002 yılına gelindiğinde ise Türkiye ve Güney Kore, 17. Dünya Kupası'nın 3'üncülük maçında tüm dünyaya ‘‘Medeniyet dersi’’ verir.

Maç ve maçtan sonra dünyada benzeri görülmeyen sahneler yaşanır. Koreliler maça ellerinde Türk bayrakları ile gelir, maç sonrası iki takımın futbolcuları birbirine kenetlenerek tribünleri selamlar. Türkiye – Güney Kore maçı dünya spor tarihine altın harflerle yazılır.

YENİ NESLİN KORE HAYRANLIĞI

Günümüzde ise Türk genç nesil arasında Kore dizilerini izleyerek ve Koreli müzik gruplarını dinleyerek Korece öğrenme yarışı var. Türk sosyal medya platformlarında Koreli sanatçıların yadsınamayacak sayıda ve rakamlara ulaşan fan sayfaları mevcut. Aynı şekilde Koreli gençlerde sıkı bir Türk dizi takipçisi. Onlar da bu sayede Türkçe öğreniyorlar.

Hanedanlık döneminde Şamanist öğeler içeren müzik, dans ve öyküyü biraraya getiren maskeli danslar ve halk müziği ile iç içe olan Kore'nin farklı kültürlerin müziğiyle Kore'nin bağımsızlığından sonra oldu. II. Dünya Savaşı'nın ardından ekonomisini hızla düzelten ve demokratik bir yapılanmaya sahip olan Güney Kore, kültür ve sanattaki ilerleyişini de sürdürdü.