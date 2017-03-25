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Kore Gazisi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas İlçesi'nde yaşamını yitiren Kore Gazisi 88 yaşındaki İzzet Gönül, toprağa verildi.

25.03.2017 - 22:14
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Milas'ta yaşayan Kore Gazisi İzzet Gönül, yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gönül için bugün ilçede cenaze töreni düzenlendi.

Kore Gazisi hayatını kaybetti

Törene, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emel Demiryakan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban ve dernek üyesi gaziler ile askeri personel katıldı. Gökbel Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönül'ün cenazesi, Gökbel Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kore Gazisi hayatını kaybetti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban, Gönül'ün vefatıyla Milas'taki Kore Gazisi sayısının 27'ye düştüğünü söyledi.

Kore Gazisi hayatını kaybetti

Kore Gazisi hayatını kaybetti

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