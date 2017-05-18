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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kore gazisi 87 yaşındaki Mahmut Kızıl'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

18.05.2017 - 11:09
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Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaşa 1951-53 yılları arasında fiilen katılan gazisi Mahmut Kızıl dün evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıl, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kızıl için Musa Peygamber Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Nuri Özdemir, Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, yakınları ve bazı kişiler katıldı. Kızıl'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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