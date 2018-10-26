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Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

Türk askeri Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki ilk sıcak muharebeye Kore’de katılmıştı. Zor şartlarda üç yıl boyunca göğüs germiş askerlerimizin hafızamızdan silinmeyecek fotoğrafları ve hikayeleri...

Özel İçerik | 26.10.2018 - 09:04..
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Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Kore, tarih boyunca bağımsızlığını muhafaza etmekte zorluk çekmişti. Bizim de Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki ilk sıcak muharebemiz 1950 yıllarında Kore’deydi. NATO üyeliği ve siyası hesaplar çerçevesinde savaşa yollanan Türk birlikleri, tam üç yıl boyunca çok zor koşullarda görev yapıp, büyük fedakarlıklar göstermişti. Unutulan bir savaşın hatıralarıyla birlikte hikayelerini anlatacağız...

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

KUNURİ YOLUNDA YALNIZ BAŞINA

Türk birlikleri Kuniri yolunda... Sarp dağ yollarından geçerek ilerleyen askerler, Kasım 1950 sonunda saldırıya geçen üstün Çin birlikleri karşısında yalnız kalacaktı. 1. Tugay’dan ağır yaralı bir Türk askeri, Amerikan askerlerinin yardımıyla cepheden helikopterle tahliye ediliyor.

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

GÖZETLEME MEVKİİNDE TÜRK ASKERLERİ

BM askerlerinin Seul yakınlarına yaptıkları çıkarma ile Pusan’da tutulan köprübaşı, dışarıdan gelecek kuvvetler için hareket üssü oldu. Gözetleme mevkiinde Türk askeri...

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

GERİLLALARA KARŞI MÜCADELE

BM kuvvetleri, gerilla taktiklerini başarıyla uygulayan ve sayıca üstün Çinliler ve Kuzey Koreliler karşısında oldukça zorlanmıştı. Türk birlikleri gerek cephe hattında gerekse cephe gerisine sızan gerillalara mücadele etmişti. (altta)

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

HAN NEHRİ’NDEN GEÇİŞ

Türk istihkam bölüğü Han Nehri’nde geçiş eğitimi yapıyor. 1951 başında aralarında Türk Tugayı’nın da olduğu birliklerin başarı göstermesi, Han Nehri güney kıyılarına gerileyen BM ordusuna moral sağlamıştı.

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

CEPHEYE GİTMEDEN BAYRAM NAMAZI

Koreye gidecek 1. Tugay askerleri, Eylül 1950’de yola çıkmadan önce İskenderun’da toplu bayram namazı kılıyor. 1 yıl sonra bu defa Kore’de bayram namazında, Tugay müftüsü Muhsin Örtülü, Ramazan Bayramı sabahı vaaz veriyor. (allta)

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

KUNURİ KAHRAMANI BAHTİYAR YALTA

Türk Tugayı’nın ilk ve önemli muharebesi, Kuzey Kore’nin kuzeyindeki Kunuri bölgesinde yaşanmıştı. O sırada havan takımı komutanı olarak muharebeye giren Üstüğmen Yalta(en arka sırada, ortada,miğfersiz) yanındaki 3 subay ve 76 erle birlikte düşman muhasarasını yarmış; Kunuri’den Pyongyang’a kadar 100 km. yürüyerek üç gün boyunca hiç uyumadan savaşarak geri çekilmişti. Yakın tarihte vefat eden Yalta’nın Kunuri muharebeleri üzerine kitabı, uluslararası nitelikte bir harp tarih çalışması olarak geçiyor.

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

BIYIKLI ASKERLER

Güney Koreli göçmenlere yardımcı olan askerler, palabıyıklarıyla dikkati çekiyor. Kore’deki askerlerimize istedikleri takdirde bıyık bırakmak serbestti. En büyük ceza ise, bir suç işledikleri takdirde bıyıkların bütün tugay önünde kesilmesiydi.

Kore Savaşı’nın bilinmeyen fotoğrafları

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