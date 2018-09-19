Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı. Liderler, Kore Yarımadası’nı ‘nükleer silah ve tehditlerin olmadığı bir barış diyarı haline getirme’ konusunda uzlaştı.

Kore Yarımadası'nda nükleersizlik anlaşması ViDEO

Moon, ilk kez ziyaret ettiği başkent Pyongyang’da ortak deklarasyon imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, Kim’in Dongchang-ri kentindeki füze motoru test alanını ve füze fırlatma tesisini ‘ilgili ülkelerden’ yabancı uzmanlar eşliğinde tamamen kapatmayı kabul ettiğini açıkladı ve bunun Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Moon ayrıca, ABD’nin de benzer adımlar atması şartıyla Kuzey Kore’nin Nyongbyon nükleer kompleksini imha etmek gibi ek adımlar atmaya da hazır olduğunu dile getirdi.

SİLAHSIZLANMA VE BARIŞ ANLAŞMASI

Bunların yanı sıra Kore Savaşı, barış anlaşmasıyla değil ateşkes anlaşmasıyla bittiği için kağıt üstünde hala savaşta olan iki ülke, silahlı çatışmaların önüne geçecek askeri bir anlaşmaya da imza attı. Buna göre sınırda yer alan ve önceki iki görüşmelerine ev sahipliği yağan Panmunjom’un silahlardan arındırılacak, işe Ortak Güvenlik Bölgesi’ndeki mayınların temizlenmesiyle başlanacak.

Öte yandan Kuzey Kore ve Güney Kore, 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ortak ev sahipliği için başvuruda bulunmak istediklerini de ifade etti.