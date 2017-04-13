Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor

Trump'ın Kuzey kore uyarısının ardından bölgeye hareket eden ABD Deniz Kuvvetleri filosuna Japon savaş gemileri de katılacak.
Japon Deniz Kuvvetleri'ne bağlı destroyerlerin ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'a eşlik etmesi bekleniyor.
DOĞUM GÜNÜNDE 'NÜKLEER ETKİNLİK' DÜZENLENEBİLİR
Siyasi gözlemciler Kuzey Kore’nin Kim İl-Sung’un doğumunun 105. Yıldönümünü, "nükleer etkinlik"lerde bulunarak selamlamak isteyebileceğine dikkat çekerek, Nisan ayının Kuzey Kore'nin yeni nükleer testleri için yüksek riskli bir dönem olarak görüldüğü değerlendirmesinde bulundular.
JAPONYA'NIN SARİN GAZI KORKUSU
Japonya Başbakanı Shinzo Abe de tehlikeye dikkat çekerek "Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' başlıklı füzeler kullanma kapasitesi olabilir" ifadelerini kullandı.
Abe'nin 'sarin gazı' açıklamaları Japonya'da gündem yarattı. Japonya daha önce sarin gazlı bir terör saldırısının kurbanı olmuştu. 1995'te Japon kıyamet günü tarikatına mensup kişiler Tokyo metrosuna sarin gazlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de zehirlenmişti.