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Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor

ABD Deniz Kuvvetleri harekete geçti. Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' stoğu olduğunu düşünen Japonya da harekata destek veriyor.

13.04.2017 - 14:55
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Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor

Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor

Trump'ın Kuzey kore uyarısının ardından bölgeye hareket eden ABD Deniz Kuvvetleri filosuna Japon savaş gemileri de katılacak.

Japon Deniz Kuvvetleri'ne bağlı destroyerlerin ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'a eşlik etmesi bekleniyor.

Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor

DOĞUM GÜNÜNDE 'NÜKLEER ETKİNLİK' DÜZENLENEBİLİR

Siyasi gözlemciler Kuzey Kore’nin Kim İl-Sung’un doğumunun 105. Yıldönümünü, "nükleer etkinlik"lerde bulunarak selamlamak isteyebileceğine dikkat çekerek, Nisan ayının Kuzey Kore'nin yeni nükleer testleri için yüksek riskli bir dönem olarak görüldüğü değerlendirmesinde bulundular.

Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor

JAPONYA'NIN SARİN GAZI KORKUSU

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de tehlikeye dikkat çekerek "Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' başlıklı füzeler kullanma kapasitesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Abe'nin 'sarin gazı' açıklamaları Japonya'da gündem yarattı. Japonya daha önce sarin gazlı bir terör saldırısının kurbanı olmuştu. 1995'te Japon kıyamet günü tarikatına mensup kişiler Tokyo metrosuna sarin gazlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de zehirlenmişti.

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