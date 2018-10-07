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Korel ve Ergenç çiftinden boşanma iddialarına yalanlama

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, boşanacakları iddialarına tepki gösterdi. Ergenç, “Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz” derken, Korel, “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 17:58..
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Bir magazin programında boşanacakları konuşulan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Etiler’deki mekandan el ele çıktı.

"HERKES KENDİNE GELSİN"

Ergenç, “Söylentiler gerçekten çok  üzücü iddialar” derken, araya giren Korel, “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” diyerek sert tepki gösterdi.

"YEĞENİME EV BAKMAYA GİTMİŞTİK"

Ergenç, Ortaköy’de ev baktığı için çıkan ayrılık haberleriyle ilgili, şu açıklamayı yaptı:

“Yeğenime ev bakmaya gitmiştik. Emlakçı, ‘Kimin için bakıyorsunuz?’ diye sordu. Yeğenim ‘Bana bakıyoruz’ dedi. Sonra ortaya böyle tuhaf şeyler çıktı. bunlar çok ayıp şeyler... Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz”

Korel ve Ergenç çiftinden boşanma iddialarına yalanlama


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