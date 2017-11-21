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Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Dilbirliği'ni tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

21.11.2017 - 04:07
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Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Hayatının anlatıldığı "Ayla" filminin galasından sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilbirliği'ni ziyaret eden Kim, duygusal anlar yaşadı. Odaya girince manevi babasının yanına giden Kim, gözyaşlarına hakim olamadı.

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Kim'e, ziyarette İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Kayabaşı eşlik etti.

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

"EVLADININ GELİŞİNİ HİSSETTİ"

Yılmaz, bir evladın babasına duyduğu özlemin hüzünlü sahnesine tanıklık ettiğini anlatarak, "Kim, hastane odasına girer girmez manevi babasının ellerine sarıldı, sonrasında çok ağladı. Çok hüzünlü bir sahneydi. Kim, ellerine sarılırken manevi babası da tepki verdi. Hatta oradaki bir görevli, 'şimdiye kadar hiç tepki vermiyordu. Demek ki, evladının gelişini hissetti. Müspet bir durum oluştu' dedi. Kim, çok masumdu ve acı ile manevi babasının ellerini uzun süre bırakmadı." diye konuştu.

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

ÖMRÜNÜ, GAZİ BABASINI ÖZLEYEREK GEÇİRDİ

Koreli Kim, çok küçük yaşlarda manevi babası Süleyman Astsubay'dan ayrıldıktan sonra ömrünü hep onu özleyerek geçirdiğini, ilk fırsatta bir ziyaret gerçekleştirerek bu hasrete son vermek istediğini söylemişti.

Eunja Kim ve Dilbirliği'nin hayatının konu alındığı "Ayla" filminde, 1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakması anlatılıyor.

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