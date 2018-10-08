Körfez basınının hedefinde Türkiye var

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Cemal Kaşıkçı olayı uluslararası gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Olaya ilişkin soruşturma faaliyetleri yürütülürken, Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmüş olup, cansız olarak dışarı çıkartıldığı ihtimalleri kuvvetleniyor.

Her ne kadar göstergeler Suudi tarafını işaret etse de Körfez basını olayın sorumlusunun Türkiye ile Katar olduğu fikrini aşılamaya çalışıyor.

KÖRFEZ BASININDA KARA PROPAGANDA

Cemal Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına ilişkin çalışmalar devam ederken BAE ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği körfez basını olayın faturasını Türkiye'ye kesmeye çalışıyor.

Kirli kaynaklardan akıtılan paralar ile gerçekleştirilen bu yayınlarda Kaşıkçı'nın bizzat Türkiye tarafından öldürüldüğü, olayın arkasında da Katar'ın azmettirici rolü üstlendiği belirtiliyor.

KÖRFEZ TİYATROSU

Suudi Arabistan tarafından yapılan yayınlarda da ana fikir yine bu meselede Katar ve Türkiye'nin parmağı bulunduğu yönünde. Özellikle olay sonrasında çıkan haberlere eleştiri yapan Suudi gazeteciler, "hiçbir delil olmadan Suud'u nasıl suçlarsınız. Sorumlu kesinlikle Türkiye ve Katar'dır. Biz bu tiyatroya inanmayacağız" sözleriyle Türkiye ile Katar'ı suçlamaya devam etti.

7 gün 24 saat kayıt yapan kameraların olayın gerçekleştiği gün bozulmuş olması bile gerçek tiyatronun kimler tarafından oynandığını gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'YE SALDIRILAR

Körfez devletlerinin kanallarında yapılan yayınlarda, "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili cevap vermesi gereken Türk polisidir" fikirleri dolaşırken, olayın Suudi Arabistan ile bir ilgisinin bulunmadığını ve hatta Katar'ın da öldürüldüğü düşünülen Kaşıkçı konusun da kaos oluşturmak için ortaya atılan bir kurmaca olduğunu iddia ediyor.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Henüz bir sabit fikir oluşturamayan körfez basını olay karşısında net bir tutum sergileyemezken, bir grup Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, bir grup ise öldürülmeyip Katar'ın karışıklık çıkartmak için bu haberleri ortaya attığını söylüyor.

Olay karşısında tek bir fikir ortaya koyamayan BAE ve Suudilerin bu muammaya hazırlıksız yakalandığı ve yapılan açıklamaların tutarsızlık içermesi bu olayda Suudilerin parmağının olduğuna işaret ediyor



