Körfez Geçiş Projesi konut satışlarını artırdı

İzmir kent siluetine olumlu bir katkıda bulunmak ve İzmir’in marka değerini yükseltmek amacıyla hazırlanan Körfez Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

KONUT SATIŞLARI ARTTI

Projenin geçeceği yerlerde konut satışları 6 - 7 kat arttı. Yatırımcılar özellikle de Urla ilçesinde yoğun ilgi gösteriyor.

SANATÇILAR 4 MİLYON LİRAYA EV SATIN ALDI

Ünlü sanatçılardan Coşkun Sabah'ın yanı sıra Sibel Can da bu bölgeden ev sahibi olanlardan. İki sanatçı da projenin geçtiği yerlerden 4 milyon liraya ev satın aldı.