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Körfez Geçiş Projesi konut satışlarını artırdı

Yatırımcılar projenin geçeceği bölgelere yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede konut satışları 6- 7 kat artış gösterdi.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 09:44..
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İzmir kent siluetine olumlu bir katkıda bulunmak ve İzmir’in marka değerini yükseltmek amacıyla hazırlanan Körfez Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

KONUT SATIŞLARI ARTTI

Projenin geçeceği yerlerde konut satışları 6 - 7 kat arttı. Yatırımcılar özellikle de Urla ilçesinde yoğun ilgi gösteriyor.

Körfez Geçiş Projesi konut satışlarını artırdı

SANATÇILAR 4 MİLYON LİRAYA EV SATIN ALDI

Ünlü sanatçılardan Coşkun Sabah'ın yanı sıra Sibel Can da bu bölgeden ev sahibi olanlardan. İki sanatçı da projenin geçtiği yerlerden 4 milyon liraya ev satın aldı.

Körfez Geçiş Projesi konut satışlarını artırdı

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