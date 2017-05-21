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Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

İzmir Körfezi'nin iç kesimlerine akın eden balık sürüleri, olta balıkçılarının yüzünü güldürdü.

21.05.2017 - 10:45
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İzmir'de, başta Güzelyalı semti ve Birinci Kordon sahilinde olmak üzere olta balıkçıları çipura, lidaki ve minekop bolluğunun keyfini çıkarıyor.

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Kovaları dolduran balıkçıların oltalarına 2 kilonun üzerindeki balıklar da takılıyor.

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Sepetler, kovalar tutulan balıklarla dolarken, bir yandan da şarkılar söyleniyor.

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Balıkçılar, İzmir Körfezi temizlendikçe balığın boşlaşmaya başladığını, gözle görülür bir artış yaşandığını dile getirdi.

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Balıkçılar, tuttukları balıkların bir bölümünü yetiklerini, bir bölümünü de satarak para kazandıklarını söyledi.
Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Sadece balık tutarak geçimini sağlayanlar bile olduğu ifade edildi.

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

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