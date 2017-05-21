Körfez olta balıkçısının yüzünü güldürüyor

İzmir'de, başta Güzelyalı semti ve Birinci Kordon sahilinde olmak üzere olta balıkçıları çipura, lidaki ve minekop bolluğunun keyfini çıkarıyor.

Kovaları dolduran balıkçıların oltalarına 2 kilonun üzerindeki balıklar da takılıyor.

Sepetler, kovalar tutulan balıklarla dolarken, bir yandan da şarkılar söyleniyor.





Balıkçılar, İzmir Körfezi temizlendikçe balığın boşlaşmaya başladığını, gözle görülür bir artış yaşandığını dile getirdi.





Balıkçılar, tuttukları balıkların bir bölümünü yetiklerini, bir bölümünü de satarak para kazandıklarını söyledi.



Sadece balık tutarak geçimini sağlayanlar bile olduğu ifade edildi.



















