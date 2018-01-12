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Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi hayatını kaybetti

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İHA | 12.01.2018 - 11:18..
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2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aksakallı’nın cenazesi Yenibosna’daki adli tıp morgundan yapılan incelemeden sonra ailesine teslim edildi.

ACI HABERLERİ ÜST ÜSTE ALDI

Acı haberleri üst üste alan Aksakallı'nın geçtiğimiz aylarda da Erzurum'da, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden annesi Halise Aksakallı, son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi hayatını kaybetti

KARDEŞİNİN CENAZESİNİ ALMAYA GELDİ

Sezai Aksakallı'nın cenazesini teslim almaya 2. Kolordu Komutan Zekai Aksakallı da geldi. Ardından kalabalık bir araç konvoyuyla Korgeneral Zekai Aksakallı Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.

Daha sonra cenaze Küçükçekmece’deki Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemleri takip eden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Sezai Aksakallı’nın cenazesi Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Rizekent Köyü Cami’nde 13 Ocak Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi hayatını kaybetti

Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi hayatını kaybetti

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