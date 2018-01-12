Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi hayatını kaybetti

2

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

Hakan Şükür'ün mallarına el konuldu ancak eski milletvekili olarak hakları devam ediyor. Yaş ve hizmet yılı dolmadığı için emekli olmasa da sağlık harcamaları gibi her türlü hakka sahip.