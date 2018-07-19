Korindon nedir

Alüminyum ile oksitin birleşiminden oluşan korinon cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde bulunmaktadır.Uzmanların elmastan sonraki en sert mineral olarak belirttiği korindon, boksit ismiyle de bilinir.

KULLANIM ALANLARI

Sanayi alanındaki kullanımlarının yanı sıra şeffaf kristalleri takı taşı olarak değerlidir. Özellikle mavi, mavimsi gri, kahverengi, sarı, yeşil ve menekşe renginde olan korindon aksesuarlarda en çok kullanılan değerli taşlardandır.





Korindon minerallerinden yakut ve safir değerli takı taşı olarak aranılan taşlar arasındadır. Dünyada Brezilya, Kenya, Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkelerde çıkartılmaktadır.