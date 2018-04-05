Kornası takılan park halindeki araç, alev aldı

Kastamonu’da Cebrail Mahallesi Simsar Sokak üzerinde Abdullah Yılmaz’a ait 37 SK 150 plakalı park halindeki otomobilin, iddialara göre birden kornası çalmaya başladı.
Kornası takılan ve bir süre çalan kornanın ardından aracın elektrik akmasında kısa devre yaşanması sonucu yangın çıktı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alev topuna dönen aracın yandığını görün vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında araç, kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.