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Kornası takılan park halindeki araç, alev aldı

Kastamonu’da kornası takılan ve ardından alev topuna dönen park halindeki araç, kullanılamaz hale geldi.

İHA | 05.04.2018 - 16:53..
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Kastamonu’da Cebrail Mahallesi Simsar Sokak üzerinde Abdullah Yılmaz’a ait 37 SK 150 plakalı park halindeki otomobilin, iddialara göre birden kornası çalmaya başladı.

Kornası takılan ve bir süre çalan kornanın ardından aracın elektrik akmasında kısa devre yaşanması sonucu yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev topuna dönen aracın yandığını görün vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında araç, kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kornası takılan park halindeki araç, alev aldı

Kornası takılan park halindeki araç, alev aldı

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