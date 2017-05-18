taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.503
USD
3,5879
EURO
3,9981
ALTIN
145,13
PETR
52,0800

Korsan kitaplar su deposu görünümlü dolaptan çıktı

Adana'da su deposu görünümlü dolapta bandrolsüz 994 kitap ele geçirildi.

18.05.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Gündem

s

Adana'da polis ekiplerinin, korsan kitap sattığı öne sürülen şüpheliyi takip ederek girdiği bir apartmanın bodrum katında su deposu görünümlü dolapta bandrolsüz 994 kitap ele geçirmesi polis kamerasınca görüntülendi.

SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan kitabevinde korsan kitap satışı yapıldığını belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, kitabevinde korsan kitap bulunmadığını, sipariş üzerine dışarıdan getirildiğini tespit etmeleri üzerine iş yeri sahibi H.G'yi (59) takibe aldı.

Polis, bir apartmanın bodrum katına giren şüphelinin, su deposu görünümlü dolapta sakladığı bandrolsüz 994 kitabı buldu. Gözaltına alınan H.G, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KİTAPLARIN ELE GEÇİRİLMESİ KAMERADA

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sivil polisler peşine düştükleri H.G'nin yakındaki bir apartmanın bodrum katına girdiğini belirleyerek arkasından gidiyor. Ekipler, karanlık olan bodrum katında cep telefonu ışığıyla aradıkları şüphelinin buradaki su deposunun arkasında olduğunu fark ediyor.

Bu sırada ekiplerin "Dayı, ne yapıyorsun orada?" diye seslendiği H.G, "İyiyim, sizlerden ne haber. Hoş geldiniz, ne var ne yok" şeklinde yanıt veriyor. Polislerin, "Burada niçin saklanıyorsun?" sorusunu ise şüpheli, "Saklanmıyorum. Tuvalet ihtiyacı için gelmiştim" diye cevaplıyor. Su deposu görünümlü dolaptan kitapların bulunuşu da görüntüler de yer alıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

133
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

45
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

61
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

35
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

114
Survivor Nagihan estetik oldu

Survivor Nagihan estetik oldu

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM