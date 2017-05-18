Korsan kitaplar su deposu görünümlü dolaptan çıktı

Adana'da polis ekiplerinin, korsan kitap sattığı öne sürülen şüpheliyi takip ederek girdiği bir apartmanın bodrum katında su deposu görünümlü dolapta bandrolsüz 994 kitap ele geçirmesi polis kamerasınca görüntülendi.

SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan kitabevinde korsan kitap satışı yapıldığını belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, kitabevinde korsan kitap bulunmadığını, sipariş üzerine dışarıdan getirildiğini tespit etmeleri üzerine iş yeri sahibi H.G'yi (59) takibe aldı.

Polis, bir apartmanın bodrum katına giren şüphelinin, su deposu görünümlü dolapta sakladığı bandrolsüz 994 kitabı buldu. Gözaltına alınan H.G, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KİTAPLARIN ELE GEÇİRİLMESİ KAMERADA

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sivil polisler peşine düştükleri H.G'nin yakındaki bir apartmanın bodrum katına girdiğini belirleyerek arkasından gidiyor. Ekipler, karanlık olan bodrum katında cep telefonu ışığıyla aradıkları şüphelinin buradaki su deposunun arkasında olduğunu fark ediyor.

Bu sırada ekiplerin "Dayı, ne yapıyorsun orada?" diye seslendiği H.G, "İyiyim, sizlerden ne haber. Hoş geldiniz, ne var ne yok" şeklinde yanıt veriyor. Polislerin, "Burada niçin saklanıyorsun?" sorusunu ise şüpheli, "Saklanmıyorum. Tuvalet ihtiyacı için gelmiştim" diye cevaplıyor. Su deposu görünümlü dolaptan kitapların bulunuşu da görüntüler de yer alıyor.