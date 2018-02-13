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Korsika'da 11 öğrenci açlık grevine başladı

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da Emmanuel Macron yönetimine "halkın tercihine ve demokrasiye saygı" çağrısı yapan 11 öğrenci açlık grevine başladığını duyurdu.

AA | 13.02.2018 - 08:10..
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Adada bulunan Korsika Üniversitesinde faaliyet gösteren üç öğrenci birliğinden ortaklaşa yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un geçen hafta düzenlediği ada ziyareti ve sonuçları ele alındı.

Korsika'da 11 öğrenci açlık grevine başladı

Macron'un geçen hafta Korsika'ya gerçekleştirdiği ziyaretten

11 ÖĞRENCİ AÇLIK GREVİNDE

Macron'un 6 ve 7 Şubat'ta düzenlediği ziyarete tepki gösteren öğrenci birlikleri, Korsika Üniversitesinde dersleri boykot çağrısı yaptı, 11 öğrenci de üniversite binasında açlık grevine başladı.

Korsika'da 11 öğrenci açlık grevine başladı


Macron'un geçen hafta Korsika'ya gerçekleştirdiği ziyaretten

"GENÇLİĞİN MÜCADELESİ SÜRECEK"

Macron'un, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Korsika halkının taleplerinin neredeyse tamamını reddettiği belirtilen açıklamada, "Korsika halkının haklarının tanınması ve saygı görmesi için Korsika gençliğinin mücadelesini sürdüreceği" ifade edildi.

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