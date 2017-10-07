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Koruculara patlayıcı eğitimi verildi

Van'da PKK terör örgütünün yoğun olarak kullandığı el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı 5 günlük eğitim verildi.

07.10.2017 - 12:29
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Van'ın Çatak İlçesi'nde görevli güvenlik korucuları patlayıcılara karşı detaylı bilgilendirildi.

Koruculara patlayıcı eğitimi verildi

500 KORUCU EĞİTİLDİ

Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı, terörle mücadelede etkinliği arttırmak için, PKK terör örgütünün son yıllarda sıklıkla kullandığı saldırılar arasında yer alan el yapımı patlayacı ve mayınlı saldırıları hakkında 500 güvenlik korucusuna eğitim verdi.

Koruculara patlayıcı eğitimi verildi

5 GÜN SÜRDÜ

5 gün süren eğitimde, güvenlik korucularına el yapımı patlayıcı ve mayınlar ile ilgili detaylı bilgiler verildi. PKK terör örgütünün el yapımı patlayıcı hazırlanırken kullandığı malzemeler, patlayıcıların tespitinde uygulanacak harekat tarzları ve bu saldırılara maruz kalındığında uygulanacak yöntemler, detaylarıyla tek tek anlatıldı. Ayrıca intikaller sırasında alınacak tedbirler konusunda da bilgi verildi.

Koruculara patlayıcı eğitimi verildi

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