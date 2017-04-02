Korucuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

Kaza bugün akşam saatlerinde Gezin Beldesi Çamlık mevkinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Elazığ istikametine seyir halinde olan ve içerisinde güvenlik korucularının bulunduğu Vahap Habip idaresindeki 21 LC 535 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

ANKARA'YA GİDİYORLARDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçta bulunan 12 güvenlik korucusundan 7'si yaralandı. Ankara'ya gittikleri belirtilen yaralı korucular Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.