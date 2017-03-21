Korular arasında konforlu hayat…

“Westside İstanbul’un üç yanı Beylikdüzü korularıyla çevrili. Projede ev alanların; spor yapmak, doğanın dinginliğinde huzur bulmak ve oksijen depolamak için evlerinin birkaç adım ötesine geçmeleri yeterli.“

Westside İstanbul’un birbirinden bağımsız konumda tasarlanan yaşam alanları, iki farklı hayat tarzı alternatifi sunuyor.

1+1 ve 1+0 dairelerin yer aldığı bölüm, ayrı girişi ve ayrı sosyal tesisleriyle, minimal yaşamı tercih edenler için hazırlanmış. Westside’ın aile konseptine uygun 2+1, 3+1 ve 4+1 daireleri de, şık mimarisiyle birlikte yüksek konfor standartlarına sahip.

Westside İstanbul’un üç yanı Beylikdüzü korularıyla çevrili. Projede ev alanların; spor yapmak, doğanın dinginliğinde huzur bulmak ve oksijen depolamak için evlerinin birkaç adım ötesine geçmeleri yeterli.

Açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna, koşu ve yürüyüş parkurları, voleybol ve basketbol sahası, çocuk oyun alanları Westside İstanbul’un sosyal yaşamı içinde yer alan donatılardan bazıları.

Lokasyon olarak da özel bir konumda yer alan Westside İstanbul, alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde. E-5’in hemen önünden geçtiği ve metrobüsün ve planlanan yeni metro hattının yanı başında yer alan proje, trafik karmaşasından bunalan ev sahiplerini ferahlatacak gibi görünüyor.

Westside İstanbul’da ticaret yapmak isteyenler için kazanç kapısı olacak 116 dükkan da projenin önemli bir parçası. Cadde dükkanların bölgenin en hareketli mevkiinde yer alıyor olması, dükkan sahibi olacaklar için geniş müşteri potansiyeli anlamına geliyor.

Westside İstanbul, yatırım değeri yüksek olan bir bölgede yaşamak isteyenler için yeni bir cazibe merkezi olmaya aday...

Detaylı bilgi için: http://westsideistanbul.com.tr