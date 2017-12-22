Bursa'da Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda 40 yaşlarındaki Saime M., otomobiliyle, ihtiyati tedbir kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda koruma altında bulunan 12 yaşındaki kızını ziyarete geldi.

"SİZİ DE VURURUM"

İddiaya göre, aracını misafirler için ayrılan otoparka bırakan Saime M., daha sonra, adı açıklanmayan kızının kaldığı yurdun kapısına gitti. Saime M., burada yaklaşık 5 dakika konuştuğu kızını kolundan tutup, otomobiline bindirdi.

2 özel güvenlik görevlisinin müdahale etmek istediği Saime M., aracında bulunan pompalı tüfeği çıkarıp, güvenlik görevlilerini "Yolumdan çekilin. Ayrılmazsanız sizi de vururum" diyerek tehdit etti.

Ardından çevreye bir el ateş ederek hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan saçmaların birçoğu güvenlik görevlilerinin kaldığı bölüme isabet etti.

Koruma altındaki kızını pompalı tüfekle kaçıran anne aranıyor VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel güvenlik olayı hemen polise bildirdi. İhbarla gelen polisler, saçmaları inceleyip, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Soruşturma başlatan polis, kızını kaçıran Saime M.'yi her yerde arıyor.