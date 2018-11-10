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Korumasının öldüğü kazada Bengü suçlu bulundu

Şarkıcı Bengü, 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen koruması Ümit Özer'in ölümüyle ilgili açılan iş davasında bilirkişi tarafından yüzde 25 kusurlu bulundu.

DHA | 10.11.2018 - 18:28..
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Ankara'da verdiği bir konserden İstanbul'a dönen Bengü'nün aracı, 10 Haziran 2012 sabahı saat 06.30'da TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde kaza yaptı.

3,5 YILLIK KORUMASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada Bengü ile aracı kullanan şoförü Salih Talat Yağcı yaralanırken şarkıcının 3,5 yıllık koruması 34 yaşındaki Ümit Özer hayatını kaybetti. Kazanın ardından açılan davada şoför Salih Talat Yağcı, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özer'in ailesi davada tanık olarak dinlenen ve "Kazanın oluş anını hatırlamıyordum. Yolculuk sırasında bir anormallik sezmedim. Şikayetçi değilim" diyen Bengü'nün de cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise kazada Bengü'nün de yaralanarak mağdur olduğunu, ceza hukuku yönünden bir sorumluluğu tespit edilemediği yönünde karar verdi.  Bengü hakkında soruşturma yapılmadı.

BİLİRKİŞİ, KAZANIN OLUŞUNDA BENGÜ'YÜ SORUMLU BULDU

Koruma Ümit Özer'in ailesi ise Bengü Erden'e iş mahkemesinde tazminat davası açtı. Dava kapsamında istenilen bilirkişi raporunda, "Kazanın meydana gelmesinde Bengü Erden'in yoğun çalışma temposundan sonra şoförünü yola çıkarmaması gerektiği halde yola çıkardığı, şoförünü yeterince dinlendirdiğine dair tanıklar dışında başka bir delil bulunmadığı, uyku ve dinlenme durumu ile gecenin karanlık olması, sabaha doğru yorgunluk ve uykusuzluğun artacak olmasını Bengü'nün öngörmesi gerektiği" belirtildi.  Raporda "Bu durumda istihdam eden sıfatı ile Bengü'nün kazanın meydana gelmesinde yüzde 25 kusurlu olduğu kanaatindeyiz" denildi.

BENGÜ HAKKINDA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu rapor doğrultusunda Özer'in annesi Rezen, babası Ahmet ve kardeşleri Cemil ile Tufan, Bengü'yü savcılığa şikayet etti. Kazada Bengü'nün  sorumlu olduğunu belirten Özer ailesinin avukatı Hilmi Öztürk, şikayet dilekçesinde, "Bengü Erden'in iş kazasında kusurlu bulunduğu tespit edilmiştir. Korumasının ölümüne taksirle neden olmak suçundan yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Savcılık, Bengü Erden hakkında soruşturma başlattı.

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