taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8645
EURO
4,5023
ALTIN
158,51
PETR
63,6300

Koruyucu ailenin çocuğunun evlatlık verilmesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, Bursa'da evlat edinmeyle ilgili haberlerdeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

13.11.2017 - 07:58
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Bursa'da evlat edinmeyle ilgili haberlerdeki iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "Bursa'da evlat edinme"yle ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

"TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddianın basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatlarıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca, soruşturmaya yönelik olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı denetçiler ve uzman ekipler de titiz bir çalışma yürütmektedir."​

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün basında yer alan haberlere göre, Bursa'da çocuğu olmayan aile 4 yıla kadar önce 11 aylık bebeği evlat edinmek istedi. Maddi imkanları yeterli olmadığı için koruyucu aile olmaları teklif edildi. O gün bugündür çocukla yaşayan aile, çocuğun başka bir aileye evlatlık olarak verilmesi karşısında şok oldu.

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta kanalizasyona düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Şırnak'ta arkadaşları ile oynarken, 4 gün önce açılan kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki Feyzullah Kabul öldü.
Aranan FETÖ'cü Aydın'da yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yol kontrolünden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır
Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’taki depremin ardından harekete geçti.
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Irak merkezli deprem hakkında açıklama yaptılar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

101
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

25
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

17
17 katlı otelin çatısından atladı

17 katlı otelin çatısından atladı

10
3. Havalimanı için teklif geldi

3. Havalimanı için teklif geldi

24
Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

12
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM