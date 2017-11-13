Koruyucu ailenin çocuğunun evlatlık verilmesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Bursa'da evlat edinmeyle ilgili haberlerdeki iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "Bursa'da evlat edinme"yle ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

"TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddianın basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatlarıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca, soruşturmaya yönelik olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı denetçiler ve uzman ekipler de titiz bir çalışma yürütmektedir."​

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün basında yer alan haberlere göre, Bursa'da çocuğu olmayan aile 4 yıla kadar önce 11 aylık bebeği evlat edinmek istedi. Maddi imkanları yeterli olmadığı için koruyucu aile olmaları teklif edildi. O gün bugündür çocukla yaşayan aile, çocuğun başka bir aileye evlatlık olarak verilmesi karşısında şok oldu.