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Kos'a bugün de tahliye için gemi gidecek

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Kos'ta bulunan Türklerin tahliyesine bugün de devam edileceği öğrenildi.

22.07.2017 - 11:59
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kos

Deprem sonrası Dişişleri Bakanlığı'nın girişimi ile Kos Adası'nda bulunan 500'e yakın Türk gemiler ile tahliye edilmişti.

Bugün de Asım Kaptan adlı geminin adaya gideceği ve Türkleri tahliye edeceği; adada bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmesi ya da Kos Gümrük Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kos adasından akşam saatlerinde hareket edecek olan gemiye binmek isteyen Türk Vatandaşlarının 0 312 292 29 29 numaralı çağrı merkezini aramaları istendi.

HAYATINI KAYBEDEN TÜRK'ÜN AİLESİ DE ADAYA GELİYOR

Depremde hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu'nun ailesinin de cenazeyi almak için gemi ile adaya geleceği; otopsi işlemlerinin yetişmesi halinde cenazeyi alarak aynı gemi ile dönecekleri öğrenildi.

Cenazenin bugün teslim edilmemesi durumunda, geminin yarın cenazeyi almak için tekrar geleceği öğrenildi.

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