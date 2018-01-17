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Koşarak denize atlayıp intihar etti

Tekirdağ'da denize atlayan İrfan Timurlenk, çevredekiler tarafından çıkarıldığı kıyıda sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen öldü.

DHA | 17.01.2018 - 20:06..
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Akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrfan Timurlenk, kıyıda hızla koşarak kendisini denize attı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşların çabası ile baygın halde kıyıya çıkarılan Timurlenk'e kumsalda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Koşarak denize atlayıp intihar etti

KURTARILAMADI

Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Timurlenk, kurtarılamadı.

Timurlenk'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Koşarak denize atlayıp intihar etti

Koşarak denize atlayıp intihar etti

Koşarak denize atlayıp intihar etti

Koşarak denize atlayıp intihar etti

Koşarak denize atlayıp intihar etti

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