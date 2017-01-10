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Kösedağ'da 3 bin metrede Türk bayrağı açtılar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde buluşan dağcılar, kutup soğuklarınına rağmen 3 bin 433 rakımlı Kösedağ'ın zirvesinde birlik mesajı verdiler.

AA | 10.01.2017 - 02:08
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Bursa, Ağrı, Iğdır ve Kars'tan gelen dağcılar, kutup soğuklarının yaşandığı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde buluşup sabah erken saatlerde 3 bin 433 rakımlı Kösedağ'a kış ve buz tırmanışı başlattı.

Dağcılar yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü bölgede 9 saat süren tırmanış sonrası dağın zirvesine ulaştıktan sonra Türk Bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kösedağ'da 3 bin metrede Türk bayrağı açtılar

"HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUZ"

Dağcılardan Cuma Saltik, Kösedağ'da tırmanarak Doğu'da gerçekleştirilecek en zor kış tırmanışlarından birini yaptıklarını söyledi.

Kışın en etkili yaşandığı dağa tırmanırken zorlandıklarını dile getiren Saltik, şunları ifade etti:

"Farklı illerden bir araya gelen arkadaşlarımızla Kösedağ'a zirve yaptık. Bölgenin normal rakımlarında hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor, zirvede bu rakamlar daha fazla. Türkiye'nin diğer bölgelerinde faaliyet sürdüren dağcılar Kösedağ'a gelerek kış tırmanışı gerçekleştirebilirler. Herkesi buraya tırmanışa davet ediyoruz."

Kösedağ'da 3 bin metrede Türk bayrağı açtılar

Kösedağ'da 3 bin metrede Türk bayrağı açtılar

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