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Köşeyi dönen araç yayanın ayaklarının üzerinden geçti

Kayseri'de bir araç, köşeyi dönerken yayayı neredeyse eziyordu.

İHA | 06.02.2018 - 15:26..
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Kayseri’de bir araç, köşeyi dönerken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken, aracın yayanın ayaklarının üzerinden geçmesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

YAYAYA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Ara sokağa girmeye çalışan bir araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Köşeyi dönen araç yayanın ayaklarını ezdi İZLE

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaya çarpmanın etkisiyle yere düşerken ayakları tekerin altında kaldı. Yaralanan yayanın bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, sürücü bir hamle daha yaparak yayanın ayaklarının üzerinden geçti. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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