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Kosova ile Sırbistan arasında gerginlik duvarı yıkıldı

Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan Sırplar'ın yoğun olarak yaşadığı şehrin kuzey bölümüne inşa edilen duvar yıkıldı.

05.02.2017 - 20:14
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Ekskavatörler ve diğer iş makineleri ile yerle bir edilen beton duvarın yıkım çalışması vatandaşların meraklı bakışları altında gerçekleştirildi.

AB OFİS BAŞKANI İZLEDİ

Yıkım çalışması Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova Ofisi Başkanı Natalia Apostolova tarafından yakından takip edildi. Apostolova, duvarın yıkımının, tarafların siyasi irade var oldukça anlaşmaya varabileceklerini kanıtladığını belirtti.

Kosova ile Sırbistan arasında gerginlik duvarı yıkıldı

ANLAŞMA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İMZALANDI

Polisin gözetimi altından yapılan yıkım, olaysız geçti. Yıkım çalışması kuzeydeki Sırp ve Güneyden gelen Arnavut vatandaşlar tarafından da izlendi.
Mitroviça şehrini güney ve kuzey belediyelere ayıran İbre nehri üzerindeki köprünün karşısında Sırp belediyesi tarafından inşa edilen duvarın yıkılmasını öngören anlaşma geçen gün Kosova Hükümeti ile Kuzey Mitroviça Belediyesi arasında imzalandı.

Kosova ile Sırbistan arasında gerginlik duvarı yıkıldı

İLİŞKİLER NORMALLEŞECEK

Kosova’da siyasi çevreler duvarın yıkılmasını, Kosova ile Sırbistan arasında gerilimin yumuşaması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan diyaloğa devam edilmesine katkı sağlayacağını değerlendirdi.

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