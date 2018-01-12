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Kosova-Karadağ sınırı için referandum önerisi

Kosova Başbakan Yardımcısı Dardan Gaşi, Kosova ile Karadağ arasındaki mevcut sınırın tanınması için referandum yapılmasını önerdi.

Detay Haber | 12.01.2018 - 07:43..
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Kosova-Karadağ

Gaşi, "Sınırın çizilmesi, Karadağ, AB ve ABD ile bizim aramızda daimi ihtilaf konusu durumunda. Eğer halkın temsilcileri bu soruya yanıt veremiyorsa, bu soruya kim yanıt vermeli? Egemenliğin sahibi olan halk, referandumla buna yanıt vermeli" dedi.

Gaşi, anayasanın ilgili maddesine istinaden Kosova'nın hemen referandum kararı alabileceğini de kaydetti.

Sınırın çizilmesini öngören yasa tasarısı, 15 Ocak'ta Kosova Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda görüşülecek. Tasarı, uygun bulunması halinde parlamentonun onayına sunulacak.

KOSOVA-KARADAĞ SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Ağustos 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana’da, Kosova ile Karadağ arasında uzun süren müzakereler sonucunda Devlet Sınırı Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, dönemin Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Haşim Taçi ve İçişleri Bakanı Skender Hüsyeni ile Karadağ Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı İgor Lukşiç ve İçişleri Bakanı Raşko Konyeviç tarafından imzalanmıştı.

Ancak Kosova'daki mevcut hükümet, sınırın Karadağ topraklarındaki Çakor'dan geçmesi gerektiğini savunuyor.

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