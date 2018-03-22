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Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova Meclisi, Karadağ ve aralarındaki sınırın yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı. AB ise bunu bir başarı olarak gördü.

AA | 22.03.2018 - 00:44..
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Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Avrupa Birliği'nden 'vize serbestisi' alabilmek için önlerine koyulan şartları tek tek kabul etmeye devam eden Kosova, son olarak topraklarının sınırları hakkındaki tasarıyı da onayladı. Onaylanan son tasarıya göre; Karadağ ve Kosova sınırları yeniden belirlenecek.

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

AB "BAŞARI" OLARAK NİTELEDİ

Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa tasarısının onaylanması ile Kosova vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati yönünde de önemli bir kriterin yerine getirildiği belirtildi.

Oylama sonucunu "gerçek bir başarı" olarak nitelendiren liderler, gelişmeyi memnuniyet verici bulduklarını ifade etti.

AB'nin Kosova'ya vize serbestisi için diğer şartları arasında organize suçla mücadelenin arttırılması ve yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi bulunuyor.

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

VEKİLLERİN 3'TE 2'Sİ KABUL ETTİ

Kosova Meclisi'nin bugünkü olağanüstü oturumunda, Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa tasarısı 11'e karşı 80 oyla onaylanmıştı.

Anlaşma, hükümetler arasında 26 Ağustos 2015'te Viyana'da imzalanmış, Karadağ Meclisinde onaylanmış ancak Kosova Meclisinde bugüne kadar onaylanmamıştı.

İki ülkenin cumhurbaşkanları Haşim Thaçi ve Filip Vujanovic, 16 Şubat 2018'de Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması yasa tasarısına ekleme ve değişiklik yapılmasını öngören bildiriyi imzalamıştı.

Anlaşmanın onaylanması için oyların 3'te 2'si, yani 120 milletvekilinden 80'inin lehte oy kullanması gerekiyordu.

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