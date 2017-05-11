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Kosova'da erken seçim tarihi belli oldu

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi erken genel seçimlerin 11 Haziran tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

11.05.2017 - 17:02
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gRE

Kosova Meclisi'nin dünkü güven oylaması sonucu hükümetin 34 hayıra karşı 78 evet oyuyla düşmesi ardından, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi bugün düzenlediği basın toplantısında seçim tarihini açıkladı. Cumhurbaşkanı Thaçi, ülkede erken genel seçimlerin 11 Haziran tarihinde yapılmasını kararlaştırdığını bildirdi.

KOSOVALI TÜRKLER

11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere Kosovalı Türkler, Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) ile Kosova Türk Adalet Partisi - (KTAP) ile katılacak.

120 koltuğa sahip Kosova Meclisi'nde azınlık statüsündeki Türklere 2 sandalye tahsis edilmekte.

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